Questo non è mai rigore è inesistente | la reazione di Palladino mentre è in onda l’intervista a Chivu

Durante un'intervista a Chivu, Raffaele Palladino ha espresso la sua netta opinione sul rigore che ha deciso la partita di Champions League tra Inter e Liverpool, dichiarando che si tratta di un episodio inesistente e non da rigore. La sua reazione ha suscitato scalpore e riflessioni sulla decisione arbitrale nel match.

Il rigore che ha deciso il match di Champions League tra Inter e Liverpool sconvolge anche Raffaele Palladino. Il tecnico dell’ Atalanta, raggiante per la strepitosa vittoria dei bergameschi in rimonta contro il Chelsea per 2 a 1, era in collegamento con Sky e stava aspettando la fine dell’intervista al suo collega Cristian Chivu prima di intervenire in diretta. Nel frattempo, l’emittente stava mandando in onda appunto le immagini della debole trattenuta di Bastoni su Wirtz. A un certo punto, la conduttrice Federica Masolin ha raccontato la reazione fuori onda di Palladino, riportandola appunto a Chivu: “Non so se la può rincuorare, ma anche Palladino scuoteva la testa e diceva ‘questo non è mai rigore ‘. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Questo non è mai rigore, è inesistente”: la reazione di Palladino mentre è in onda l’intervista a Chivu

?“Dobbiamo essere più forti delle ingiustizie”. Queste le parole a @skysport al termine di Inter-Liverpool di Cristian Chivu, dopo che l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, anche lui collegato, aveva visto e detto del rigore dei Reds che era inesistente. Vai su Facebook

Il rigore inesistente dato in #Pisa #Parma facebook.com/share/r/1AjmQr… Vai su X