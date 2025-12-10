Questo dolore ti è stato utile? a teatro con Deda Fiorini e Matteo Succi

“Questo dolore ti è stato utile?” è uno spettacolo teatrale che unisce musica dal vivo, elettronica, poesia e teatro, creando un’esperienza artistica coinvolgente. Deda Fiorini e Matteo Succi collaborano per esplorare temi profondi attraverso un racconto che combina diversi linguaggi espressivi, offrendo al pubblico un viaggio emotivo e sensoriale.

Un incontro artistico che diventa esperienza scenica: due autori si uniscono per dare vita a uno spettacolo che fonde musica dal vivo, elettronica, poesia e teatro. Deda Fiorini e Matteo Succi – conosciuto a livello internazionale come Svccy – lei interprete e scrittrice, lui musicista e artista.

