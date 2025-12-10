Questi funghi d' oro stanno diventando un po' troppo invadenti
Le specie aliene invasive sono una minaccia incombente per la biodiversità del nostro pianeta. Seconda causa di estinzione, dopo la perdita degli habitat. Se ne parla spesso, ma di rado l'attenzione si concentra sui funghi commestibili, coltivati in tutto il mondo senza particolare riguardo per. 🔗 Leggi su Today.it
4×50 mista misti dopo l’oro agli Europei | Felicissimi per la vittoria serviva riscatto - Zazoom Social News
I funghi sono da sempre noti per la loro capacità di assorbire le radiazioni, ma ciò che accade a #Chernobyl è davvero sorprendente: alcuni #funghi si stanno addirittura “nutrendo” delle radiazioni nel reattore nucleare. Studi recenti hanno rivelato che specie c Vai su Facebook