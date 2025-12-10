Questa stanza non ha più pareti ma trabocchi e Maiella | i paesaggi abruzzesi colorano le sale della Radioterapia FOTO
Le sale di radioterapia di Chieti si trasformano grazie a nuove decorazioni che riproducono paesaggi abruzzesi, come i Trabocchi e la Maiella. Le immagini, dipinte con maestria, coprono interamente i pannelli degli acceleratori lineari, creando ambienti più accoglienti e suggestivi, dove natura e tecnologia si incontrano per offrire un’esperienza più rassicurante ai pazienti.
Nuove sale dipinte colorano la Radioterapia di Chieti dove le immagini della Majella e del trabocco, infatti, campeggiano nelle sale degli acceleratori lineari, fino a ricoprire interamente tutti i pannelli che delimitano gli spazi.L’iniziativa è stata promossa dall'associazione ‘Il tratturo- Una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Smania. . Una stanza spenta? Trasformate le pareti vuote in arte viva con il supporto a mezzaluna Moonflower. Il design a mezzaluna di grande effetto eleva qualsiasi arredamento. La luce regolabile dal 10 al 100% fa risaltare il fogliame di giorno e di n - facebook.com Vai su Facebook
Stanza per stanza, come arredare casa con pareti di legno - Se c’è un materiale che associamo naturalmente al mondo dell’arredamento è il legno. Come scrive living.corriere.it
Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello: “Un messaggio d’amore a tutti ... quotidiano.net
Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri ... ilnapolista.it
Sophie Kinsella, addio alla scrittrice bestseller di I love Shopping iltempo.it
La Casa sull'albero vince il premio Maggio dei libri iltempo.it
Barbara D’Urso, è finita così: il retroscena dal mondo tv tvzap.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it