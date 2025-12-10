Questa stanza non ha più pareti ma trabocchi e Maiella | i paesaggi abruzzesi colorano le sale della Radioterapia FOTO

Le sale di radioterapia di Chieti si trasformano grazie a nuove decorazioni che riproducono paesaggi abruzzesi, come i Trabocchi e la Maiella. Le immagini, dipinte con maestria, coprono interamente i pannelli degli acceleratori lineari, creando ambienti più accoglienti e suggestivi, dove natura e tecnologia si incontrano per offrire un’esperienza più rassicurante ai pazienti.

Nuove sale dipinte colorano la Radioterapia di Chieti dove le immagini della Majella e del trabocco, infatti, campeggiano nelle sale degli acceleratori lineari, fino a ricoprire interamente tutti i pannelli che delimitano gli spazi.L’iniziativa è stata promossa dall'associazione ‘Il tratturo- Una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

