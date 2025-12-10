Quello che ci è stato fatto… Suore scappano da rsa poi la lettera straziante a Papa Leone

Una testimonianza toccante di tre suore che, dopo essere state rinchiuse contro la loro volontà in una RSA, hanno deciso di occupare il convento. In una lettera indirizzata a Papa Leone, suor Bernadette, suor Regina e suor Rita raccontano le difficoltà e le ingiustizie vissute nelle ultime settimane, portando alla luce una difficile vicenda di libertà e resistenza.

«Siamo state chiuse in un ospizio contro la nostra volontà, così abbiamo occupato il convento». Suor Bernadette non usa mezzi termini per raccontare ciò che lei, suor Regina e suor Rita hanno vissuto nelle ultime settimane. Le tre religiose, conosciute online come  “nonnengoldenstein”, hanno trasformato una vicenda personale in un caso internazionale, attirando l’attenzione di media e fedeli. Tutto è iniziato nel convento di Kloster Goldenstein, a Elsbethen, vicino Salisburgo, dove risiedevano da anni. Dopo un malore e un ricovero ospedaliero, sono state trasferite senza consenso in una casa di riposo, scelta che ha scatenato la loro protesta e che ora è arrivata fino al Vaticano attraverso una lettera indirizzata a Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

