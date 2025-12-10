Quella parola-onda che unisce lo Stretto

In occasione del cinquantesimo anniversario della prima pubblicazione di «Horcynus Orca», questo articolo esplora la potente simbiosi tra parola e mare attraverso il reading «Tre piccole ombre» di Mana Chuma Teatro. Un viaggio tra musica, voce e narrativa che rievoca l’onda lirica e le atmosfere del celebre romanzo di Stefano D’Arrigo.

E’ stato come risentire l’onda lirica di «Horcynus Orca», il romanzo totale di Stefano D’Arrigo, di cui ricorre quest’anno il cinquantesimo anniversario della prima pubblicazione, ascoltare «Tre piccole ombre», il reading di Massimo Barilla e Salvatore Arena, una produzione Mana Chuma Teatro con le musiche originali di Luigi Polimeni, che hanno suggerito l’ansimante e melodiosa voce. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quella parola-onda che unisce lo Stretto

Una canzone per la Terra | Save Soil dà voce alla crisi del suolo - Zazoom Social News

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

? “Il VAR continua a penalizzare il #Lecce” Parola del direttore sportivo giallorosso Stefano #Trinchera, che ospite nell’ultima puntata di Ora Lecce (in onda ogni martedì ore 20.00 su Teleregione) ha puntato il dito contro l’ennesimo episodio dubbio fisch Vai su Facebook