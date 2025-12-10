Quel pastore è strano! | il sindaco di Galatone pizzica un latitante nascosto tra le statue del presepe

A Galatone, in provincia di Lecce, un'inaspettata scoperta ha portato all'arresto di un latitante nascosto tra le statue del presepe. La segnalazione di un cittadino ha attirato l’attenzione sul presepe allestito in piazza Santissimo Crocifisso, dove una figura sospetta tra le statuette ha fatto emergere una situazione insolita e sorprendente.

Una segnalazione insolita ha portato a un arresto inaspettato a Galatone, in provincia di Lecce. Sabato 6 dicembre, qualcuno ha notato qualcosa di strano nell'installazione natalizia allestita in piazza Santissimo Crocifisso: tra le statue del presepe, vicino al santuario e al Palazzo Marchesale, c'era una figura che si muoveva. Non era un effetto scenico né un'illusione ottica, ma un uomo in carne e ossa che aveva trovato rifugio tra i pastori della Natività. Il primo ad accorgersene è stato il sindaco Flavio Filoni che, insieme all'assessore alla cultura Francesco Danieli, si è recato personalmente sul posto per verificare la situazione.

