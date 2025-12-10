Quel gol di Walter De Vecchi che accese la Stella del Milan | ACCADDE OGGI

Pianetamilan.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre 1978, un episodio memorabile segnò la storia del Milan. Quel giorno, Walter De Vecchi segnò un gol che avrebbe acceso la Stella del club rossonero, contribuendo al decimo scudetto della sua storia. Un momento che rimane impresso tra le pagine più significative del calcio milanese e italiano.

