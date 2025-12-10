Quasi Pinocchio in mostra all' ospedale Lotti | l' omaggio al burattino entra in corsia
È stata inaugurata presso l'ospedale Lotti di Pontedera la mostra
Pontedera, 10 dicembre 2025 - Inaugurata la mostra " Quasi Pinocchio " nell'atrio dell' ospedale Lotti di Pontedera. Si tratta di una esposizione a libero accesso che racconta la storia del burattino nelle canzoni di Beppe Dati. Una storia interpretata da pittori toscani del XXI secolo. La mostra è promossa da amministrazione comunale, Fondazione per la Cultura Pontedera e Fondazione Fabbrica Europa, in collaborazione con l'azienda Usl Toscana nord ovest, ha il patrocinio di Regione Toscana e Fondazione nazionale Carlo Collodi ed è a cura di Fuori Luogo - Servizi per l'arte.Le 19 opere originali, realizzate con varie tecniche, c'è un vero e proprio viaggio attraverso forme e colori del mondo descritto da Collodi, con una fusione tra musica e arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
