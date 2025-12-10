Quasi 5 milioni di euro per piccole infrastrutture
Un investimento di quasi 5 milioni di euro destinato a piccole infrastrutture ad Arezzo. L'obiettivo è migliorare i servizi locali e potenziare le comunità, con un'attenzione particolare alla partecipazione e alla valorizzazione del territorio. Questo intervento rappresenta un passo importante per lo sviluppo urbano e sociale della città.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – , Boni: "Mettere le comunità al centro". Quattro provvedimenti per il potenziamento o il restauro di infrastrutture piccole ma essenziali per la vita delle comunità locali. A finanziarli, con un totale di circa 5 milioni di euro, la Giunta regionale toscana che nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni, ha disposto contributi straordinari per la realizzazione o il recupero di parcheggi ed immobili a uso pubblico. “ Come Giunta abbiamo scelto di rimettere ancora una volta al centro ciò che davvero conta – ha detto l’assessore Boni – cioè la dignità dei territori più lontani dai centri urbani di grandi dimensioni e la forza delle comunità che li abitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
