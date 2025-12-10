Quartiere come una discarica dopo ogni partita
L’associazione Traguardo Cittadella denuncia il costante degrado nel quartiere attorno allo stadio Tardini, che si ripresenta dopo ogni partita casalinga del Parma. Ritroviamo rifiuti abbandonati e sporcizia, evidenziando una problematica che richiede interventi immediati per tutelare il decoro e la vivibilità della zona.
L’associazione Traguardo Cittadella torna a lanciare l’allarme sul degrado che si ripete puntualmente nel quartiere attorno allo stadio Tardini dopo ogni partita casalinga del Parma. Un fenomeno che i residenti definiscono ormai “cronico”: al termine delle gare, le strade della zona si riempiono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Nel quartiere che ora è arrabbiato e ha paura i residenti parlano di "incuria", "mancata manutenzione", in quel parco che chiamano “la buca” perché prima c’era una discarica - facebook.com Vai su Facebook
