Quartiere come una discarica dopo ogni partita

L’associazione Traguardo Cittadella denuncia il costante degrado nel quartiere attorno allo stadio Tardini, che si ripresenta dopo ogni partita casalinga del Parma. Ritroviamo rifiuti abbandonati e sporcizia, evidenziando una problematica che richiede interventi immediati per tutelare il decoro e la vivibilità della zona.

