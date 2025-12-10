Quarticciolo lo spaccio è mobile Deposito di droga in un' auto in sosta

A Quarticciolo, lo spaccio di droga si svolge in modo itinerante, sfruttando un'auto in sosta come deposito. La presenza di questa vettura, convertita in punto di stoccaggio illegale, evidenzia un modello di distribuzione

Un'auto in sosta che diventa deposito della droga. Succede al Quarticciolo, dove era stato allestito una piazza di spaccio "mobile" su strada. A far scoperchiare il banco è stata la segnalazione tramite YouPol, l'applicazione per smartphone che permette di interagire con le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

