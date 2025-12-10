Quarticciolo lo spaccio è mobile Deposito di droga in un' auto in sosta
A Quarticciolo, lo spaccio di droga si svolge in modo itinerante, sfruttando un'auto in sosta come deposito. La presenza di questa vettura, convertita in punto di stoccaggio illegale, evidenzia un modello di distribuzione
Un'auto in sosta che diventa deposito della droga. Succede al Quarticciolo, dove era stato allestito una piazza di spaccio "mobile" su strada. A far scoperchiare il banco è stata la segnalazione tramite YouPol, l'applicazione per smartphone che permette di interagire con le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Lo spaccio dei pusher al Quarticciolo: crack e cocaina nascosti in un terreno. Sequestrati tre chili di droga
Lo spaccio di droga al Quarticciolo: crack e cocaina nascosti in un terreno. Sequestrati tre chili
Operazione antidroga al Quarticciolo, sequestrate oltre tremila dosi: “Blitz nelle roccaforti dello spaccio”
Proseguono a Roma le operazioni antidroga dei Carabinieri, che negli ultimi giorni hanno portato all’arresto di 10 persone per spaccio. Gli interventi, che hanno riguardato diversi quartieri della città come il Quarticciolo, Città Giardino, Tor Bella Monaca, Tor V Vai su X
