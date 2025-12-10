quanto ha guadagnato roberto benigni per pietro un uomo nel vento il cachet e il possibile compenso per lo spettacolo

L'articolo esplora i possibili guadagni di Roberto Benigni per la sua interpretazione in

Quanto ha guadagnato Roberto Benigni per Pietro un uomo nel vento? Le possibili cifre. Pietro – Un uomo nel vento” è stato trasmesso il 10 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio3, ed è stato prodotto da Vatican Media e Stand by me, distribuito da Fremantle. L’evento è stato presentato come “prima mondiale dal cuore del Vaticano”, con un forte valore culturale e spirituale, più che commerciale. Alcuni hanno riportato polemiche sul cachet, chiedendosi Ma quanto guadagna Roberto Benigni per Pietro un uomo nel vento? Ecco le indiscrezioni sul suo cachet. Ecco quanto ha guadagnato Roberto Benigni per Pietro un uomo nel vento. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it