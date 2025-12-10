Quanto costa oggi l’energia elettrica?

L’articolo analizza il costo attuale dell’energia elettrica nel mercato libero, con particolare attenzione al PUN (Prezzo Unico Nazionale). Questo indicatore rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, influenzando le tariffe e le decisioni di consumo. Scopri come si determina il costo dell’energia e le sue variazioni recenti.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 10 Dicembre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,119 €kWh (119,09 €MWh), in linea con i valori medi registrati nell’ultimo trimestre. Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa stabilità, oscillando tra 0,09 €kWh e 0,15 €kWh, dopo le forti volatilità degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it