Quanti punti servono all’Inter per la qualificazioni diretta agli ottavi di Champions

L’Inter continua a sognare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, nonostante la sconfitta contro il Liverpool. La squadra mantiene speranze di raggiungere il traguardo, a patto di ottenere un numero sufficiente di punti nelle prossime sfide. La corsa è ancora aperta e ogni risultato sarà determinante per il cammino nella competizione europea.

Nonostante il ko contro il Liverpool, l’Inter resta pienamente in corsa per la qualificazione diretta alla fase a eliminazione della Champions League. La squadra di Cristian Chivu, infatti, occupa il sesto posto nel nuovo girone unico con 12 punti, un bottino che, secondo le proiezioni elaborate da Football Meets Data e Football Rankings, la mantiene in posizione favorevole per chiudere tra le prime otto. Il percorso nerazzurro resta positivo: nei primi quattro turni sono arrivati altrettanti successi convincenti, dal 2-0 all’Ajax al 3-0 sullo Slavia Praga, passando per il 4-0 all’Union Saint-Gilloise e il 2-1 al Kairat. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

