Quante persone si potevano aiutare con quella cifra? | il cane dell’influencer Vaccapower si ammala e i followers le donano oltre 15 mila euro la rabbia della Caritas

Giada Smania, nota come Vaccapower, ha raccolto oltre 15 mila euro dai suoi follower per curare la sua cagnolina malata. La generosità dei supporter ha suscitato reazioni diverse, tra entusiasmo e critiche, sollevando riflessioni sul valore delle donazioni e sull'uso delle risorse raccolte.

Giada Smania, nota sui social come Vaccapower, ha raccolto oltre 15 mila euro grazie alle donazioni dei propri followers per curare la sua cagnolina. Peep, un Golden retriever, si è ammalata di tumore. “Peep ha la leucemia mieloide acuta. Non c’è molto che si può dire in questi casi, non vuol dire che morirà oggi ma è un tumore molto aggressivo e che si sviluppa molto velocemente” ha scritto sui social la ragazza. Nei giorni successivi al post, il cane della ragazza ha iniziato le cure chemioterapiche. Ogni ciclo costa circa 2.900 euro, una somma elevatissima che ha spinto l’influencer ad aprire una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quante persone si potevano aiutare con quella cifra?”: il cane dell’influencer Vaccapower si ammala e i followers le donano oltre 15 mila euro, la rabbia della Caritas

Banditi e terrore nelle gioiellerie Spaccano vetrine maxi bottino Ancora paura nei negozi Esp - Zazoom Social News

Raccoglie 15mila euro per il suo cane malato, la Caritas: “Quanti poveri si potevano aiutare con quei soldi?” - La storia di Peep, golden retriever di quattro anni, ha attraversato il Veneto in poche ore, diventando uno dei casi più commentati degli ultimi giorni. Secondo altovicentinonline.it

Influencer raccoglie 15mila euro per il cane malato, la Caritas: 'Quanti poveri si potevano aiutare con quei soldi?' - Don Andrea Forest, direttore Caritas: «Non giudico, l'empatia è positiva ma la relazione con un animale costa men ... Da msn.com

