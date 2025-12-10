Quando tornerà Laura Woods sullo schermo? I dettagli seguono il crollo della conduttrice in diretta tv

Dopo il recente episodio di nervosismo in diretta, cresce l’attesa per il ritorno di Laura Woods sul piccolo schermo. La conduttrice, protagonista di un momento di crisi, si prepara a riprendere il suo ruolo, rassicurando i fan e i colleghi. Ecco tutti i dettagli sul suo ritorno e le novità riguardo la sua presenza televisiva.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ora è stato confermato il ritorno di Laura Woods sui nostri schermi, dopo il suo crollo in diretta TV. La conduttrice stava ospitando la copertura di ITV dell’amichevole tra Inghilterra e Ghana durante la pausa della nazionale femminile all’inizio di dicembre quando è avvenuto l’incidente. Appariva accanto agli esperti Ian Wright e Anita Asante durante la preparazione pre-partita, quando lei cadde a terra ma fu catturata dai suoi colleghi. Potrebbe piacerti Quando tornerà a presentare Laura Woods?. La prossima uscita di Woods sarà per TNT Sports, nella copertura di Real Madrid-Manchester City in UEFA Champions League (Credito immagine: Getty Images) Pochi secondi dopo il suo svenimento, la trasmissione di ITV si interruppe e si diresse direttamente a una pausa pubblicitaria mentre loro si occupavano di Woods. 🔗 Leggi su Justcalcio.com