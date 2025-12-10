Quando Sophie Kinsella rivelò di soffrire di un tumore aggressivo al cervello | Un messaggio d’amore a tutti coloro che combattono contro il cancro
Nel aprile 2024, Sophie Kinsella ha condiviso pubblicamente la sua diagnosi di un tumore aggressivo al cervello. La scrittrice ha mostrato un volto sorridente, con un foulard attorno al collo, trasmettendo un messaggio di forza e speranza a chi affronta la stessa battaglia. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di coraggio e resilienza di fronte a una sfida difficile.
Comunicò la diagnosi nell’aprile 2024: la foto in cui appariva sorridente, un foulard attorno al collo. La scrittrice Sophie Kinsella, londinese, sposata con Henry e madre di cinque figli, regina dei serie bestseller per la serie “I love shopping”, avrebbe compiuto 56 anni il 12 dicembre: è morta per un cancro al cervello oggi, 10 dicembre 2025. In quel messaggio si rivolgeva “ai miei cari lettori e follower”. Un messaggio profondo, denso, commovente: “Da molto tempo desideravo condividere con voi un aggiornamento sulla mia salute e ho aspettato di avere la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stata diagnosticata una glioblastoma, una forma di tumore cerebrale aggressivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
