Quando la politica si siede a tavola La riflessione di Latella
L'articolo esplora come i momenti conviviali, come i pasti, possano diventare occasioni di dialogo anche su temi complessi. Attraverso la riflessione di Latella, si evidenzia come sedersi a tavola favorisca il confronto e aiuti a superare le tensioni, creando un contesto di confronto più aperto e costruttivo.
Da sempre affrontare temi difficili a tavola consente di distendere gli animi, almeno per la durata del pranzo. Prima o dopo un incontro di lavoro, le questioni politiche e diplomatiche si ripresentano nella loro forma più rigida, ma nella convivialità è più facile trovare uno spazio di ascolto e di maggiore reciproca comprensione. Lo sapevano bene nell'antica Roma, dove nel triclinium, la sala da pranzo con appositi letti, si concludevano affari importanti e si studiavano strategie politiche. Il banchetto regale, quello di un re o di un duca, è sempre stato palcoscenico del potere, oggi la colazione di lavoro è il momento dove la formalità lascia il posto alla curiosità della reciproca conoscenza.
