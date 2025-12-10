Quando la pioggia osserva | l’esordio horror di Francesco Palmieri

Sbircialanotizia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo esordio nel romanzo horror soprannaturale, Francesco Antonio Palmieri ci trasporta in un villaggio avvolto dalla nebbia e dal silenzio, dove l’atmosfera inquietante si intensifica sotto la pioggia incessante. “Il Cuore della Pioggia” cattura l’attenzione del lettore, immergendolo in un mondo di suspense e mistero, disponibile su Amazon sia in formato digitale che cartaceo.

Un villaggio sospeso nel silenzio, la nebbia che si mescola alla pioggia e un’inquietudine che non abbandona il lettore neppure a libro chiuso: con Il Cuore della Pioggia, disponibile in formato digitale e cartaceo su Amazon, Francesco Antonio Palmieri firma il suo esordio nel romanzo horror soprannaturale. La pioggia come presenza che osserva, insegue, decide . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

quando la pioggia osserva l8217esordio horror di francesco palmieri

© Sbircialanotizia.it - Quando la pioggia osserva: l’esordio horror di Francesco Palmieri