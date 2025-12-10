Quando la cucina diventa solidarietà | ad Angri chef uniti per sostenere i ragazzi speciali di Mi Coloro di Blu

Lunedì 15 dicembre ad Angri si svolgerà una cena di beneficenza presso “Pagi La Dispensa Bistrot”, promossa dallo chef Alfonso Crisci. Un evento che unisce gusto e solidarietà, sostenendo i ragazzi di “Mi Coloro di Blu” attraverso un gesto di generosità e impegno sociale. Un’occasione per gustare ottimi piatti e fare del bene.

Una serata all’insegna della buona cucina e dell’impegno sociale: è questo lo spirito dell’iniziativa che si terrà lunedì 15 dicembre presso “Pagi La Dispensa Bistrot” ad Angri, una cena di beneficenza nata da un’idea dello chef Alfonso Crisci, executive del ristorante Oltremare, a Maiori. Da. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

La #cucina italiana diventa patrimonio immateriale dell'umanità. È la prima al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. Giorgia #Meloni plaude al riconoscimento dell' @UNESCO. "Una vittoria straordinaria - dice la premier". Di Carla Macrellino #GR1 Vai su X

La cucina italiana diventa patrimonio Unesco. Per Aldo Mattia (FdI) è solo l’ultimo successo della strategia per rilanciare l’agricoltura italiana. - facebook.com Vai su Facebook