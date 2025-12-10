Quando la crisi va di moda

Negli ultimi mesi, il settore della moda ha attraversato una serie di crisi significative, con importanti aziende che hanno annunciato licenziamenti e riorganizzazioni. Dalla riduzione delle attività di Yoox alle trasformazioni di Woolrich, la situazione evidenzia le sfide in atto nel comparto, con impatti rilevanti sui lavoratori e sul panorama industriale.

Un colpo dopo l'altro. Prima i licenziamenti alla Yoox, in parte limitati, poi la pesante riorganizzazione alla Woolrich che prevede la chiusura della sede in città e il trasferimento di tutti i dipendenti a Torino. Insomma, non c'è pace a Bologna nel settore della moda. Certo, per Yoox, colosso del commercio di abbigliamento online, l'accordo trovato rende meno amara la pillola dei tagli. Infatti, dopo una trattativa serrata la proprietà ha deciso di ridurre gli esuberi fra Bologna e la Lombardia da 211 a 145, di fatto salvando 66 posti di lavoro. Il percorso anche delle uscite sarà non traumatico (si cercheranno volontari da incentivare economicamente) in attesa che LuxEsperience, proprietaria del brand, disegni un piano di rilancio che metta in sicurezza pure il polo emiliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

