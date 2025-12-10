Quando il Natale pesa di più | anziani soli e comunità che li accolgono

Durante il periodo natalizio, le festività portano calore e convivialità, ma in alcune case italiane, soprattutto tra gli anziani soli, il senso di isolamento si fa più palpabile. Questo articolo esplora il contrasto tra l’atmosfera natalizia e la realtà di molte persone anziane che vivono in solitudine, analizzando il ruolo delle comunità nel offrire supporto e accoglienza.

In Italia, il clima ovattato del Natale, fatto di luci e tavole imbandite, convive sempre più spesso con il silenzio delle case degli anziani. Proprio mentre le famiglie si ritrovano, cresce il numero di over 65 che trascorrono le feste da soli, tra ricordi, nostalgia e un bisogno profondo di compagnia. Un Natale diverso a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

