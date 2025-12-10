Quando il marketing è superiore

Il luxury marketing, o marketing del lusso, rappresenta una disciplina specializzata nella promozione di beni e servizi di alta gamma. Questa strategia si distingue per le sue tecniche raffinate e mirate, volte a soddisfare le esigenze di un pubblico esclusivo e sofisticato. Attraverso approcci unici, il luxury marketing mira a valorizzare l’immagine e il valore dei prodotti di lusso.

ll luxury marketing, conosciuto anche come marketing del lusso o marketing dei beni di lusso, è una branca incentrata sulla promozione e vendita di prodotti e servizi di alta gamma. Per comprenderne gli obiettivi bisogna esplorare il significato di lusso nella contemporaneità. Un concetto in continua evoluzione, che si riferisce a prodotti o esperienze che vanno oltre le necessità di base, offrendo un livello superiore di qualità, esclusività e status. Il lusso quindi non è legato soltanto al prezzo elevato, ma anche all’artigianalità, alla rarità e al prestigio del brand. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando il marketing è superiore

? DIVENTA FOOD SERVICE & EVENT MANAGER – Cesena Profilo: Tecnico superiore per l’organizzazione e promozione di eventi turistici e culturali Sede: Istituto Lugaresi, Cesena (FC) ? Durata: 2000 ore in 2 anni, di cui 800 di stage aziendale P - facebook.com Vai su Facebook