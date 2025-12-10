Quando gareggia Giada D’Antonio oggi nel secondo gigante in Nor-Am | orari tv startlist streaming
Oggi, mercoledì 10 dicembre, si disputa il secondo gigante femminile sulla neve di Copper Mountain, negli Stati Uniti, valido per il circuito Nor-Am Cup di sci alpino. Ecco tutte le informazioni su orari, diretta TV, startlist e streaming per seguire la gara di Giada D’Antonio.
Oggi, mercoledì 10 dicembre, andrà in scena il secondo gigante femminile sulle nevi di Copper Mountain (USA), valido per il circuito Nor-Am Cup di sci alpino. Si parla di una competizione nordamericana equivalente alla Coppa Europa, funzionale all’acquisizione dei punti FIS da parte delle giovani atlete al via o di sciatrici in cerca della miglior condizione per essere poi in Coppa del Mondo. Grande interesse in casa Italia per quanto fatto vedere da due ragazze molto interessanti. Il riferimento è ad Anna Trocker e a Giada D’Antonio. Nella giornata di ieri si è tenuto il primo gigante. Trocker e D’Antonio si sono distinte. 🔗 Leggi su Oasport.it
