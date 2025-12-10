Qualità dell' aria a Parma torna il bollino rosso

A Parma torna il bollino rosso per la qualità dell’aria a partire dal 11 dicembre 2025, a causa di previsioni di ARPAE che indicano il rischio di superamento dei limiti giornalieri di PM10. Le misure emergenziali entreranno in vigore per ridurre l’inquinamento e tutelare la salute pubblica durante questo periodo critico.

A seguito delle proiezioni di ARPAE – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, da domani giovedì 11 dicembre 2025 entreranno in vigore le misure emergenziali, con lo stop alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

