Qualità dell' aria a Parma torna il bollino rosso
A Parma torna il bollino rosso per la qualità dell’aria a partire dal 11 dicembre 2025, a causa di previsioni di ARPAE che indicano il rischio di superamento dei limiti giornalieri di PM10. Le misure emergenziali entreranno in vigore per ridurre l’inquinamento e tutelare la salute pubblica durante questo periodo critico.
A seguito delle proiezioni di ARPAE – Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, da domani giovedì 11 dicembre 2025 entreranno in vigore le misure emergenziali, con lo stop alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
"Tagliare i fondi alla qualità dell'aria mette a rischio la vita di 25milioni di persone nel bacino padano" Legambiente Circolo Di Piacenza #ambiente #inquinamentoambientale #piacenza - facebook.com Vai su Facebook
Bollino verde Arpae, migliora la qualità dell’aria. Mercoledì 10 dicembre, niente misure d'emergenza ma confermate le limitazioni al traffico Vai su X
