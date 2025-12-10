Quali sono le aziende bresciane che hanno fatto il ' botto' di ricavi negli ultimi 3 anni

Negli ultimi tre anni, alcune aziende bresciane hanno registrato un sorprendente aumento di ricavi, spaziando tra settori tradizionali come edilizia e manifattura, e settori in forte crescita come software, Information Technology e asset energetici. Tra le realtà emergenti si trovano anche aziende di abbigliamento e formazione, evidenziando una dinamica economica variegata e in continua evoluzione.

Non mancano i grandi classici come l'edilizia e la manifattura: poi le certezze degli ultimi anni, software e Information Technology, l'ascesa degli asset energetici e pure qualche rarità, come l'abbigliamento o la formazione. Sono questi i settori in cui lavorano e producono le prime 16 aziende.

