Qual è il significato del vischio?

Il vischio è una pianta sempreverde caratterizzata da rami intrecciati e bacche bianche, che cresce come parassita su vari alberi come querce, meli e pioppi. Questa pianta ha un significato simbolico e tradizionale molto radicato in diverse culture, rappresentando aspetti di fertilità, protezione e magia. Scopriamo insieme il suo significato e le sue caratteristiche principali.

Il vischio è una pianta sempreverde con bacche bianche e rami intrecciati, cresce come parassita sugli alberi: querce, meli e pioppi. È spesso associato all’amore, non a caso esiste il detto “bacio sotto il vischio”. Durante il periodo natalizio, è consuetudine trovarlo nelle case, di solito appeso alla porta o a una finestra. È considerato un portafortuna per le coppie. Il vischio nella mitologia. Nella tradizione celtica, i Druidi consideravano il vischio una pianta sacra con poteri magici e curativi, tant’è che venivano create pozioni per curare malattie, favorire la fertilità e proteggere dagli spiriti maligni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

