Pushing Daisies 3 Bryan Fuller | Ho un' idea per il ritorno della serie

Il creatore dello show con protagonista Lee Pace ha svelato che spera di trovare dei produttori che lo aiutino a continuare la storia di Ned. Sugli schermi televisivi potrebbe tornare a sorpresa una delle serie più apprezzate dalla critica e dal pubblico che non ha mai avuto il finale che si meritava: Pushing Daisies. Il creatore Bryan Fuller, in una nuova intervista, ha infatti parlato del possibile revival dello show. La speranza di un ritorno Rispondendo alle domande di ComicBook, il produttore ha dichiarato che vorrebbe tornare nel mondo di Pushing Daisies: "Assolutamente. Abbiamo un pitch per una stagione 3 e l'intero cast vuole ritornare".