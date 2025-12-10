Puppy my love
La mostra “Puppy my LOVE” dell’artista VEGA, presentata da Vecchiato Arte in collaborazione con Art Luxury Gallery di Milano, unisce arte e solidarietà. L’esposizione sostiene l’Associazione “Zampe in Libertà”, promuovendo un messaggio di amore e attenzione verso gli animali attraverso opere coinvolgenti e significative.
Vecchiato Arte presenta la mostra dell’artista VEGA, “Puppy my LOVE”, realizzata in collaborazione con Art Luxury Gallery di Milano e a sostegno dell’Associazione “Zampe in Libertà”. L’artista di Padova è nota per le sue opere scultoree, a metà strada tra l’arte e il design. In mostra presenta le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
