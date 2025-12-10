Pullman | in un anno fra Lecco e Bergamo quasi 19 milioni di passeggeri

Nel 2024, il servizio di pullman tra Lecco e Bergamo ha registrato un totale di quasi 19 milioni di passeggeri trasportati. Arriva ha pubblicato i dati relativi all’anno, evidenziando l’ampia rete di trasporto gestita, composta da 442 veicoli e 387 dipendenti, confermando l’importanza di questa connessione per la mobilità locale.

Neve a Milano e nelle città lombarde | disagi al traffico - Zazoom Social News

La Lombardia sotto la neve: i primi fiocchi di stagione imbiancano le montagne di Lecco, Como, Bergamo e Brescia - Dalle prime ore del mattino la neve è caduta anche a bassa quota, nella Brianza monzese e nel Milanese. Riporta ilgiorno.it

