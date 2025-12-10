Pullman | in un anno fra Lecco e Bergamo quasi 19 milioni di passeggeri
Nel 2024, il servizio di pullman tra Lecco e Bergamo ha registrato un totale di quasi 19 milioni di passeggeri trasportati. Arriva ha pubblicato i dati relativi all’anno, evidenziando l’ampia rete di trasporto gestita, composta da 442 veicoli e 387 dipendenti, confermando l’importanza di questa connessione per la mobilità locale.
Arriva ha reso noto i numeri del bilancio relativo allo scorso anno. Nel 2024 a Bergamo e Lecco l’Azienda ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri, impiegando 387 dipendenti, con una flotta di 442 veicoli.L’impegno per la decarbonizzazione prosegue con decisione: grazie agli investimenti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
