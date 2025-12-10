Pulisic trumpiano taciturno vive a Busto Arsizio | gli ricorda la Pennsylvania Un libro gli ha cambiato la vita

Christian Pulisic, attaccante del Milan, vive a Busto Arsizio e si distingue per il suo carattere riservato. Originario della Pennsylvania, trova nel suo nuovo ambiente un legame con le radici americane. Un libro inaspettato ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso, contribuendo a trasformarlo nel nuovo eroe dei tifosi rossoneri.

Pulisic nuovo eroe dei tifosi del Milan. A Torino è entrato febbricitante e ha segnato due gol che hanno ribaltato la partita contro i derelitti granata. È capocannoniere della Serie A con sette gol (al pari di Lautaro). Segna un gol ogni ora di gioco. E ha un contratto di scadenza che il Milan rinnoverà aumentandogli lo stipendio a 5 milioni di euro netti. Scrive Repubblica con Andrea Sereni: C’è un retroscena: pronto grazie a una buona dose di tachipirina, da quando è entrato in campo Pulisic ha chiesto ogni cinque minuti alla panchina la bottiglietta con i sali minerali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it