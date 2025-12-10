Pulisic show | il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica

Il Milan di Massimiliano Allegri affronta il Torino di Baroni in una sfida emozionante, che vede i rossoneri rimontare e mantenere la vetta della classifica. La partita, giocata lunedì 8 dicembre, ha regalato momenti intensi e spettacolo, confermando la forza e la determinazione della squadra milanese nel corso della stagione.

Nella serata di lunedì 08 dicembre, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro il Torino di Baroni: il resoconto del match.

Tiziano Crudeli e Mirko Palo show - Torino 2:3 AC Milan Bramki dla Milanu: Rabiot, Pulisic (x2)

#Milan, #Pulisic show: ora anche lui ha il suo ‘flu game’ come MJ. La similitudine - facebook.com Vai su Facebook

Pulisic da urlo, il Milan supera il Torino in rimonta - I voti del Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Torino-Milan.