Pulisic show | il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica
Il Milan di Massimiliano Allegri affronta il Torino di Baroni in una sfida emozionante, che vede i rossoneri rimontare e mantenere la vetta della classifica. La partita, giocata lunedì 8 dicembre, ha regalato momenti intensi e spettacolo, confermando la forza e la determinazione della squadra milanese nel corso della stagione.
Nella serata di lunedì 08 dicembre, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro il Torino di Baroni: il resoconto del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Tiziano Crudeli e Mirko Palo show - Torino 2:3 AC Milan Bramki dla Milanu: Rabiot, Pulisic (x2) Forza Milan, Crudeli, Mirko Palo, Rabiot e Pulisic ? #SempreMilan #TorinoMilan #Crudeli #Rabiot #Pulisic Vai su X
#Milan, #Pulisic show: ora anche lui ha il suo ‘flu game’ come MJ. La similitudine - facebook.com Vai su Facebook
Pulisic da urlo, il Milan supera il Torino in rimonta - I voti del Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Torino- Lo riporta fantacalcio.it
