PUBLICAAI | la prima piattaforma italiana per l' innovazione in ambito Dual Use Economy

Nato per promuovere l'innovazione nel settore Dual Use Economy, PUBLICA.AI rappresenta la prima piattaforma italiana dedicata a questo ambito. Il convegno tenutosi presso il Campus Luiss ha riunito esperti e istituzioni per discutere di un approccio integrato e strategico alle tecnologie a doppio uso, segnando un passo importante per lo sviluppo e la regolamentazione del settore in Italia.

Si è svolto oggi presso la Sala Colonne del Campus Luiss il convegno “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, promosso da ZEST e dal Research Center Strategic Change “Franco Fontana” dell’Università Luiss Guido Carli, con il Patrocinio della Prefettura di Roma. Un momento di confronto ad alto contenuto strategico, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell’industria hi-tech, della ricerca e del mondo finanziario sui temi dell’economia dual use, dell’intelligenza artificiale e della superiorità informativa nei contesti multi-dominio marittimo-terrestre-spaziale. La dual use economy -che integra applicazioni civili e militari di tecnologie critiche, dai sistemi spaziali alla cybersicurezza- rappresenta uno dei driver fondamentali per la competitività industriale, la resilienza delle supply chain, la tutela degli interessi nazionali e la sicurezza del sistema Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - PUBLICA.AI: la prima piattaforma italiana per l'innovazione in ambito Dual Use Economy

