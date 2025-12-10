Provincia da valorizzare La Cna ‘bussa’ in Regione

L'assemblea annuale della Cna provinciale ha rappresentato un momento di confronto tra le imprese e i neo eletti consiglieri regionali apuani. Un'occasione per mettere in evidenza le potenzialità della provincia e discutere strategie per valorizzarla al meglio, rafforzando il ruolo delle imprese locali e stimolando lo sviluppo economico del territorio.

Un 'faccia a faccia' con i neo eletti consiglieri regionali apuani nell'assemblea annuale della Cna provinciale, l'occasione per fare il punto sulle attività svolte e confrontarsi sulle prospettive operative. E il messaggio degli artigiani, espresso dal neo eletto presidente apuano Aldo Davide Brizzi è stato chiaro: " Il nostro obiettivo è fare in modo che Massa Carrara venga finalmente considerata una provincia di pari valore alle altre. Vogliamo crescere, creare legami forti, una voce univoca che spinga tutti verso lo sviluppo della regione e che ci permetta di lavorare insieme". A raccoglierlo c'erano i consiglieri toscani Gianni Lorenzetti (Pd) e Marco Guidi (Fdi), assente Jacopo Ferri per impegni istituzionali che lo hanno trattenuto a Firenze.

