Provincia | avviso pubblico per dirigente tecnico a tempo determinato
La Provincia di Brindisi ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un dirigente tecnico a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. La procedura prevede valutazione dei titoli e colloquio, offrendo un'opportunità professionale qualificata nel settore tecnico.
BRINDISI - La Provincia di Brindisi rende noto di aver pubblicato un avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di un dirigente tecnico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 2672000. L'incarico riguarderà la direzione dell'Area 3 -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
È stato pubblicato l’Avviso pubblico per la Formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale, a rischio espulsione dal mercato del lavoro della Provincia di Taranto JTF CIG 2025, dedicato alla formazione dei l - facebook.com Vai su Facebook
