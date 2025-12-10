Provincia | avviso pubblico per dirigente tecnico a tempo determinato

La Provincia di Brindisi ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un dirigente tecnico a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. La procedura prevede valutazione dei titoli e colloquio, offrendo un'opportunità professionale qualificata nel settore tecnico.

BRINDISI - La Provincia di Brindisi rende noto di aver pubblicato un avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di un dirigente tecnico a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 2672000. L'incarico riguarderà la direzione dell'Area 3 -.

