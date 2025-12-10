Prova decisiva Garlasco la chiave nelle foto della mattina del delitto? Parla De Rensis

Il caso Garlasco, riemerso dopo quasi vent’anni, resta al centro dell’attenzione pubblica. Le recenti indiscrezioni e le foto della mattina del delitto di Chiara Poggi hanno riacceso i sospetti, alimentando nuovi interrogativi e discussioni sulla verità dietro l’omicidio.

Negli ultimi giorni il caso Garlasco è tornato con prepotenza al centro del dibattito pubblico, riportando l’attenzione su una vicenda che, a quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, continua a sollevare dubbi, contraddizioni e nuove piste interpretative. A riaccendere il confronto sono state soprattutto le recenti immagini emerse dal fascicolo, fotografie che alcuni esperti ritengono in grado di offrire ulteriori elementi sulla dinamica della mattina del 13 agosto 2007. Materiale che sta alimentando interrogativi anche tra gli addetti ai lavori, soprattutto per ciò che potrebbe suggerire sulle tempistiche e sui movimenti attorno alla villetta di via Pascoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Progetto Venus alla prova decisiva. Vincenzi (ANBI): Contrastare la salinizzazione dei terreni per rivitalizzare le aree marginali agricultura.it/2025/12/09/pro… @ANBI_Nazionale Vai su X

FOLORUNSHO RISCHIA LA SQUALIFICA? Secondo 'Il Corriere dello Sport', Michael Folorunsho rischia la squalifica per gli insulti sessisti rivolti alla madre di Hermoso durante Cagliari-Roma. La prova TV sarà decisiva per stabilire la sanzione. Lo avev - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, nuova analisi sull’impronta: “Non era 42 ma 44”. Così crolla la prova chiave contro Stasi - Una nuova perizia riapre le ombre sul caso Garlasco: l’impronta nel sangue attribuita a Stasi potrebbe appartenere a una scarpa di numero diverso. Secondo panorama.it