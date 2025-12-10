Prova a non ridere – la serie TV di PERA TOONS prossimamente su RAI GULP
Oggi nell’auditorium del centro congressi ‘La Nuvola’ gremita di ragazze e ragazzi è stata annunciata ufficialmente ‘Prova a non ridere!’, la serie TV di PERA TOONS prossimamente in uscita su Rai Gulp e Rai Play. La serie animata, prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai KIDS, porterà in TV un concentrato delle freddure e dell’umorismo di PERA TOONS, autore e content creator amatissimo dai bambini e dalle famiglie, con 5 milioni di follower sui social e oltre 2 milioni di copie vendute tra tutti i suoi libri. PERA TOONS, maestro indiscusso di battute e giochi di parole, lancia con Prova a non ridere! una sfida irresistibile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
