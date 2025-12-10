Protocollo d' intesa tra commercialisti di Arezzo e Pronto donna

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo ha firmato un protocollo d’intesa con Pronto Donna, l’associazione che gestisce il centro anti-violenza della provincia. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra professionisti e enti locali per promuovere iniziative di tutela e supporto alle vittime di violenza.

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Arezzo ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Pronto Donna, l'associazione che gestisce l'unico centro anti violenza della provincia di Arezzo."Da un lato - si legge nella nota congiunta delle associazioni - questo segna un.

