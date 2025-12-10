Protesta anche la polizia sit-in davanti alla questura dal SAP | La situazione non è più sostenibile

Il 10 dicembre, i poliziotti aderenti al SAP hanno organizzato un sit-in davanti alla Questura di Foggia, denunciando una situazione insostenibile. La protesta, pacifica e accompagnata da attività di volantinaggio, evidenzia il crescente disagio tra le forze dell’ordine e la necessità di trovare soluzioni immediate.

“La situazione non è più sostenibile”. Lo gridano a gran voce i poliziotti aderenti al SAP - Sindaco Autonomo di Polizia, che questa mattina, mercoledì 10 dicembre, si sono dati appuntamenti dinanzi alla Questura di Foggia per dare vita ad un sit-in pacifico e ad attività di volantinaggio per far. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Perù, protesta contro la presidente Dina Boluarte: scontri con la polizia

Ecuador, la protesta degli agricoltori contro il caro carburante: gli scontri con la polizia

Protesta fuori dall'azienda, tensioni con la polizia e un arresto: "Tre donne in ospedale"

POLIZIA SOTTO ORGANICO E TURNI MASSACRANTI? scatta la protesta davanti alla Questura di Foggia Vai su Facebook

QUESTURA Foggia, sit-in SAP in questura. Vigilante: “Situazione non più sostenibile” - in di protesta tenuto questa mattina, 10 dicembre 2025, davanti all’ingresso della Questura di Foggia, il segretario provinciale del SAP, Giuseppe Vigilante, ha ... statoquotidiano.it scrive