Prossimo turno Serie A 2025 2026
La 15ª giornata della Serie A 2025/2026 si avvicina, con le partite in programma da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre. Un appuntamento importante che promette emozioni e sfide decisive per la classifica, coinvolgendo le principali squadre del campionato italiano. Ecco tutte le date, gli orari e i match in programma per questa giornata.
La Serie A 20252026 sta per vivere la 15ª giornata che si giocherà da venerdì 12 dicembre a lunedì 15 dicembre 2025.
Ecco la classifica aggiornata dopo 11 giornate di campionato. Prossimo turno domenica 14 dicembre derby contro Milazzo al PalaTracuzzi con inizio ore 18.00 ? N C ? - facebook.com Vai su Facebook
Superlega Credem Banca: 10ª Giornata. Risultati, classifica, prossimo turno Leggi la news su volleyball.it/2025/12/07/not… Scarica l'APP Volleyball.it+ Apple apple.co/4jVHK8e Android bit.ly/4gExnms Vai su X
Squalificati e diffidati 15^ giornata Serie A 2025/2026: il verdetto su Nzola e Gila - Squalificati e diffidati 15^ giornata Serie A 2025/2026 - Lo riporta fantamaster.it
