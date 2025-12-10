Prosciolti tutti gli imputati per il caso della nuova Itavia perché il fatto non sussiste
Il 4 dicembre, tutti gli imputati nel caso della nuova Itavia sono stati prosciolti con la formula
Jacopo Di Stefano, azionista di maggioranza indiretto di Aerolinee Itavia S.p.A., è stato prosciolto lo scorso 4 dicembre con la formula “perché il fatto non sussiste” nel procedimento che lo aveva coinvolto insieme a Marco Scorzoni, Nicola Ancarani e ad alcune società del gruppo nel maggio del 2024. L’indagine – ricorda una nota diffusa dalla difesa sostenuta dall’avvocato Giovanni Sacchi Morsiani- ipotizzava a loro carico reati come riciclaggio, infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita, contestando presunte irregolarità nella gestione dei fondi derivati dai risarcimenti legati alla strage di Ustica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Presunta truffa nell'ambito del Piano di Zona S8. Imputati tutti prosciolti.
Teschi per fare lampade. Prosciolti i due imputati - Avevano rubato ossa dal cimitero di Dogato ma furono scoperti dai carabinieri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
