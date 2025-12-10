Prosciolti tutti gli imputati per il caso della nuova Itavia perché il fatto non sussiste

Jacopo Di Stefano, azionista di maggioranza indiretto di Aerolinee Itavia S.p.A., è stato prosciolto lo scorso 4 dicembre con la formula “perché il fatto non sussiste” nel procedimento che lo aveva coinvolto insieme a Marco Scorzoni, Nicola Ancarani e ad alcune società del gruppo nel maggio del 2024. L’indagine – ricorda una nota diffusa dalla difesa sostenuta dall’avvocato Giovanni Sacchi Morsiani- ipotizzava a loro carico reati come riciclaggio, infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita, contestando presunte irregolarità nella gestione dei fondi derivati dai risarcimenti legati alla strage di Ustica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

