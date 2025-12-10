Proposto al Napoli un ex esterno d’attacco della Serie A!
Il Napoli sta valutando un nuovo rinforzo in attacco: è stato proposto un ex esterno della Serie A, Jérémie Boga. L’interesse nasce in un momento di crisi per l’ivoriano, attualmente ai margini del progetto del Nizza dopo recenti eventi. La società partenopea potrebbe cogliere questa opportunità per rinforzare il reparto offensivo.
L’interesse del Napoli per Jérémie Boga nasce in un momento delicatissimo per l’esterno offensivo ivoriano, oggi ai margini del progetto del Nizza dopo i fatti delle ultime settimane. Il club azzurro osserva con attenzione l’evolversi della situazione, ma lo scenario che ruota attorno al giocatore è ben più ampio e carico di tensioni, con uno . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
La top11 di Napoli-Juventus scelta da voi! Vi abbiamo proposto un sondaggio per ruolo nelle stories ed ecco i risultati. Cresce l'attesa per il big match della 14a giornata... #Fantacalcio Vai su X
La top11 di Napoli-Juventus scelta da voi! Vi abbiamo proposto un sondaggio per ruolo nelle stories ed ecco i risultati. Cresce l'attesa per il big match della 14a giornata... - facebook.com Vai su Facebook
Boga in uscita dal Nizza, Tmw: "È stato proposto anche al Napoli" - L'attaccante Jeremie Boga va verso l'addio al Nizza ed è stato proposto anche al Napoli: la notizia arriva dal portale Tuttomercatoweb. Lo riporta tuttonapoli.net
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it