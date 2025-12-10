Pronto intervento per cani e gatti | cosa fare in caso di tagli abrasioni o incidenti durante il gioco
Durante le attività di gioco e all'aperto, cani e gatti sono soggetti a incidenti come tagli e abrasioni. Sapere come intervenire tempestivamente può fare la differenza nella salute e nel benessere dei nostri animali domestici. In questo articolo, troverai indicazioni pratiche per un pronto intervento efficace e sicuro in caso di piccoli incidenti.
L'energia e la curiosità di cani e gatti, soprattutto durante il gioco o le attività all'aperto, li espongono inevitabilmente al rischio di piccoli incidenti, come tagli, abrasioni o contusioni. Saper agire con prontezza e cognizione di causa in queste situazioni di "pronto intervento" è una competenza fondamentale per ogni proprietario responsabile.
Pronto soccorso veterinario di Agripolis, si raddoppia: lavori per 5 milioni. In un anno 10mila interventi su cani e gatti ma anche puma, scimmie e struzzi - L’Università ha aperto un bando di gara per il raddoppio della superficie del pronto soccorso veterinario pubblico a pagamento di Legnaro, capace di 10mila interventi all’anno. Secondo ilgazzettino.it
