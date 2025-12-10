Pronostico Ludogorets-PAOK | distanze invariate
Ludogorets-PAOK, incontro valido per la sesta giornata della League Phase di Europa League, si disputa giovedì alle 18:45. Le due squadre si affrontano con obiettivi di classifica e qualificazione, in una sfida che potrebbe confermare le distanze attuali tra le contendenti. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e le informazioni per seguire l’evento in diretta.
Ludogorets-PAOK è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I sei punti conquistati fino al momento non bastano al Ludogorets per entrare tra le prime 24 dell’Europa League e quindi essere dentro gli spareggi almeno. Non bastano per via della differenza reti: gli undici gol presi ( 8 quelli segnati ) sono troppi per pensare a qualcosa di diverso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il PAOK, invece, arriva a questo appuntamento con otto punti messi da parte e quindi con la voglia di difendere almeno il diciassettesimo posto in graduatoria ed evitare il sorpasso in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Ludogorets vs PAOK – 11 Dicembre 2025 - Allo Huvepharma Arena di Razgrad, il 11 Dicembre 2025 alle 18:45, va in scena un confronto cruciale di UEFA Europa League. Da news-sports.it
