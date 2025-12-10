Pronostico Juventus-Pafos minaccia cipriota per Spalletti | non sono ammessi passi falsi

La sfida tra Juventus e Pafos, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà mercoledì alle 21:00. Un match che mette alla prova la squadra di Spalletti contro la minaccia cipriota, con obiettivi chiari e la necessità di ottenere punti fondamentali per la qualificazione. Ecco le probabili formazioni e il pronostico dell'incontro.

Juventus-Pafos è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Domenica scorsa Luciano Spalletti ha incassato la prima sconfitta da quando siede sulla panchina della Juventus, arrendendosi 2-1 al Napoli, la sua vecchia squadra. Sconfitta di cui il tecnico toscano si è preso la piena responsabilità nell'ultima conferenza stampa: le scelte tattiche e di formazione sono apparse cervellotiche e non hanno dato i frutti sperati, coi bianconeri che hanno prodotto solo lo 0,29% di xG, impegnando pochissimo il portiere azzurro Milinkovic-Savic.

