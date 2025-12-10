Pronostico Ferencvaros-Rangers | appuntamento con la storia
Il match tra Ferencvaros e Rangers, valido per la sesta giornata della fase a gironi dell'Europa League, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Giovedì alle 18:45, le due compagini si affrontano in un incontro che potrebbe avere ripercussioni significative sulla qualificazione, con attenzione alle probabili formazioni e al pronostico.
Ferencvaros-Rangers è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con undici punti dopo cinque partite – una delle quattro squadre di tutta l’Europa League ad essere imbattuta – il Ferencvaros vede da vicino, per la seconda volta di fila, la possibilità di andare a prendersi una qualificazione alla fase a eliminazione diretta dell’Europa League e, stavolta, senza passare dai playoff. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’occasione di giovedì è ghiotta, perché i Rangers sono in fondo alla classifica con un solo punto conquistato e, in generale, quando si allontanano dal proprio campo perdono sempre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Ferencvarosi TC vs Rangers – 11 Dicembre 2025 - Alle 18:45 dell’11 Dicembre 2025 il Groupama Arena ospita un confronto di spessore europeo valido per la UEFA Europa League. Come scrive news-sports.it
