Pronostico Cruz Azul-Flamengo | nel mirino c’è il Psg

Ilveggente.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Cruz Azul e Flamengo, valido per i quarti di finale della Coppa Intercontinentale, si prospetta un confronto appassionante e ricco di tensione. Le due squadre si sfidano per accedere alle semifinali, con i tifosi che si chiedono quale formazione avrà la meglio. Ecco tutte le informazioni su dove vederla, le formazioni e il pronostico.

Cruz Azul-Flamengo è una partita dei quarti di finale della Coppa Intercontinentale: dove vederla, formazioni e pronostico  Sono stati giorni di festa dentro al Flamengo gli ultimi. Perché nello spazio di una settimana prima è arrivata la vittoria della Libertadores e poi il titolo nazionale. I rossoneri quindi, trascinati anche da diversi giocatori con un passato in Serie A, vivono su un entusiasmo incredibile. Che può fare la differenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Questi quarti di finale di Coppa Intercontinentale vedono i brasiliani affrontare i messicani del Cruz Azul. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

