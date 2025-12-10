Pronostico Club Brugge-Arsenal | c’è la doppia cifra

Il confronto tra Club Brugge e Arsenal, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League, si disputerà mercoledì alle 21. L'incontro, che si preannuncia ricco di suspense, vedrà le due squadre affrontarsi in una sfida decisiva per le sorti del girone. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e pronostici sulla partita.

Club Brugge-Arsenal è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ha assaporato l’amaro gusto della prima sconfitta stagionale l’Arsenal di Mikel Arteta nello scorso fine settimana. A fare lo scherzetto ai Gunners (adesso primi con soli due punti di vantaggio sul Manchester City in Premier League) è stato l’Aston Villa di Emery. Nessuno pensava di poterle vincere tutte e prima o poi un passo falso è anche fisiologico. L’importante è saper reagire. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La UEFA Champions League propone una sfida di grande fascino il 10 Dicembre 2025 alle 21:00 allo Jan Breydel Stadion, dove il Club Brugge KV ospita l'Arsenal.