Pronostico Benfica-Napoli Mou sulla strada di Conte | eliminazione rischio concreto

Il match tra Benfica e Napoli, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputa mercoledì alle 21:00. Un incontro decisivo per le sorti di entrambe le squadre, con il rischio di eliminazione in caso di risultato sfavorevole. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e le principali strategie in campo.

Benfica-Napoli è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dall’ultima sosta per gli impegni delle nazionali è un altro Napoli. Cinque le vittorie di fila conquistate dagli azzurri tra campionato e Champions League da metà novembre, tra cui due importantissime perché arrivate negli scontri diretti con Roma e Juventus. Gli ultimi ad arrendersi ai campioni d’Italia in carica sono stati i bianconeri guidati dall’ex Luciano Spalletti, trafitti domenica scorsa da una doppietta dell’attaccante danese Hojlund (2-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it